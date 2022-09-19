Производство упаковки из полиэтилена | Виалпак

Почему стоит выбрать нас
Воплотим ваши идеи или удивим вас своими
Непрерывно инвестируем в современное оборудование и совершенствуем технологии
Превзойти ожидания клиентов – наша цель и фундамент заслуженной репутации
Мы заинтересованы в успехе Вашего бизнеса
Заказная продукция
Разработка и изготовление индивидуальной упаковки с красочным рисунком от 1 до 6 цветов, любых размеров и плотности.
Серийная продукция
Доступно в любой момент – в наличие на складе в Минске и Кобрине, все виды пакетов.
Как с нами работать
Расчет стоимости
Свяжитесь с нами для выбора оптимальных характеристик пакета и определения окончательной цены.
Нам доверяют
Мы работаем
ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА
09:00 ~ 17.00
СУББОТА — ВОСКРЕСЕНЬЕ
выходной