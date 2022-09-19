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Производство упаковки из полиэтилена | Виалпак

Почему стоит выбрать нас

Воплотим ваши идеи или удивим вас своими

Свежий взгляд на упаковку

Непрерывно инвестируем в современное оборудование и совершенствуем технологии

На рынке Беларуси с 2004 г.

Превзойти ожидания клиентов – наша цель и фундамент заслуженной репутации

Скорость и качество выполнения заказа

Мы заинтересованы в успехе Вашего бизнеса

Профессиональная команда

Заказная продукция

Разработка и изготовление индивидуальной упаковки с красочным рисунком от 1 до 6 цветов, любых размеров и плотности.

Пакеты майка
Пакеты майка
Пакеты с прорубной ручкой
С прорубной ручкой
Пакеты с петлевой ручкой
С петлевой ручкой
Фасовочные пакеты
Фасовочные пакеты
Пакеты для мусора
Пакеты для мусора
Пакеты с круглым дном
С круглым дном
Рулонная плёнка
Рулонная пленка
Пакеты для пиццы
Пакеты для пиццы

Серийная продукция

Доступно в любой момент – в наличие на складе в Минске и Кобрине, все виды пакетов.

Как с нами работать

Расчет стоимости

Свяжитесь с нами для выбора оптимальных характеристик пакета и определения окончательной цены.

Согласование дизайна

Пришлите свой оригинал-макет или сформулируйте пожелания для его разработки.

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Исполнение заказа

Заключите с нами договор после обсуждения его условий и готовьтесь к отгрузке ваших фирменных пакетов через 1-3 недели.

Нам доверяют

Мы работаем

ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА

09:00 ~ 17.00

СУББОТА — ВОСКРЕСЕНЬЕ

выходной

Контакт

+375-17-323-94-68

+375-44-758-31-88

+375-29-363-40-19

Виалпак